Журнал Forbes включил редакторов студенческого издания DOXA в лонг-лист рейтинга «30 самых успешных россиян до 30 лет». Владимира Метелкина, Армена Арамяна, Наталью Тышкевич и Аллу Гутникову номинировали в категории «Социальные практики».

Редактор журнала Никита кучинский сказал «Эху», что эта номинация много значит для всей редакции.

Четырех сотрудников журнала обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги из-за их видеообращения к властям с требованием перестать запугивать студентов перед протестами. Запись по требованию Роскомнадзора журналисты удалили. Все четверо находятся фактически под домашним арестом, им грозит до трех лет.