В России, по данным оперштаба, за минувшие сутки зарегистрировали 8800 с небольшим новых случаев коронавируса, в том числе свыше 2,5 тысяч в Москве и без малого 700 в Санкт-Петербурге. Скончались 399 человек. Вылечились более 9000.

Накануне президент Владимир Путин объявил нерабочими днями с 1-го по 10-е мая из-за опасений Роспотребнадзора по поводу роста числа заражений в стране.