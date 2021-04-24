В редакции журнала DOXA считают оправданным включение редакторов издания в рейтинг Forbes

В редакции журнала «DOXA» считают оправданным включение редакторов издания в лонг-лист рейтинга 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет журнала «Forbes». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» редактор журнала «DOXA» Никита Кучинский.

«Мы, конечно, очень рады, что наших редакторов включили в рейтинг «Forbes», мы считаем это совершенно оправданно, потому что «DOXA» успешное медиа в студенческом сообществе. Проблема только в том, что в рейтинге наших редакторов указали неправильно, их назвали основателями журнала, это не совсем так, но мы считаем, что это относится не только к нашим редакторам, но в целом ко всему журналу и к оценке нашей работы», — сказал он.

Росийский «Forbes» включил редакторов студенческого издания «DOXA» в лонг-лист рейтинга «30 самых успешных россиян до 30 лет». Владимира Метелкина, Армена Арамяна, Наталью Тышкевич и Аллу Гутникову номинировали в категории «Социальные практики». Кроме них, туда попали координатор правозащитного проекта «ОВД-инфо» Леонид Драбкин и художница Катрин Ненашева. В прошлом году победителями в этой номинации стали основательница центра «Насилию.нет» Анна Ривина и директор организации «СПИД.Центр» Сергей Абдурахманов.

Четверых журналистов студенческого издания «DOXA» обвиняют по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия из-за их видеоролика. В нем редакторы «DOXA» выступали против давления на студентов за участие в политических акциях. Все четверо находятся фактически под домашним арестом.