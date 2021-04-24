В Ереване сегодня вспоминают жертв геноцида армян в Османской империи. Из-за этого там перекроют часть города.

В отличие от прошлого года, на этот раз местные власти решили не запрещать массовые мероприятия по случаю Дня памяти жертв геноцида, но некоторые ограничения всё же будут. Так, людей просят не посещать мемориальный комплекс Цицернакаберд с девяти до десяти утра, поскольку туда на этот час приедут официальные делегации.

По городу в то же время в течение почти всего дня будут ходить два бесплатных маршрутных автобуса, а ереванское метро будет работать до часу ночи.

Помимо этого, как сообщает государственное агентство «Арменпресс», делегации как минимум из десяти стран, в том числе из России и Франции, после семи вечера приедут в Спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна. Там Армянский национальный симфонический оркестр и Государственный камерный хор «Ереван» исполнят «Реквием» композитора Тиграна Мансуряна.

Различные мероприятия в память о погибших запланированы в городе на ближайшие несколько дней. Закончатся они возложением цветов к Вечному огню Цицернакаберда 27-ого апреля.

Ранее американская газета Wall Street Journal писала, что по случаю сегодняшней годовщины президент США Джо Байден может официально признать геноцид армян в Османской империи.