Президент Молдавии Майа Санду обвинила парламент в узурпации власти и по-прежнему намерена его распустить.

Разрешение на роспуск, а значит досрочные выборы дал конституционный суд. Майа Санду дважды вносила в Парламент кандидатуры премьер-министра, но депутаты посчитали их заведомо непроходными и отклонили, что и стало формальным поводом для роспуска. Этот вариант развития событий законодателей не устроил. Они ссылаются на позицию Венецианской комиссии по Молдавии. Парламент отозвал мандат у председателя суда Доминики Маноле и выдвинул на этот пост своего кандидата Бориса Лупашко, но его сегодня на работу не пустили. По приказу Майи Санду Конституционный был взят под охрану Службой государственной охраны. Санду выступила по национальному телевидению и в частности подтвердила свои намерения, сказав, что парламент должен быть распущен и будет распущен. Это теперь поняли все – заключила она.

В нынешнем составе Парламента проевропейская партия действия и солидарности, учрежденная Майей Санду имеет 15 из 101 места.