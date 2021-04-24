Пропавшую в Индонезии подлодку удалось обнаружить, передает агентство Синьхуа со ссылкой на штаб индонезийских ВВС. Локаторы поисково-спасательных служб нашли ее в водах близ острова Бали на глубине 850 метров.

Судно перестало выходить на связь во время учений, на борту находились свыше полусотни человек. По расчетам военных, кислорода в ней должно было хватить до утра сегодняшнего дня.