Следователи начали опрашивать пострадавших на акции протеста в Петербурге. Об этом сообщили в организации «Горячая линия правозащиты».

Сотрудники следственного комитета пообщались с двумя петербуржцами, которые пожаловались на применение насилия в ходе недавней акции в поддержку политика Алексея Навального. Ещё пять пострадавших вызовут в начале следующей недели. Об этом порталу ЗАКС.ру рассказал член правозащитного совета Петербурга Григорий Михнов-Войтенко. Травмы горожан, которые обратились за помощью горячей линии правозащиты, зафиксировали медики. В организации считают неоправданным применение полицией насилия и, в частности, электрошокеров, однако готовы к отказу следователей возбуждать уголовные дела. Если это произойдёт, правозащитники будут требовать расследования через суд. Несанкционированная акция в среду собрала несколько тысяч человек, которые прошли по центру Петербурга. Протестующие требовали допустить врачей в колонию к Алексею Навальному.

По данным портала ОВД-инфо в ходе шествия в Петербурге в полицию отправили более восьмисот человек. Это почти половина от общего числа задержанных по России.