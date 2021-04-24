Зампред комитета Госдумы по международным Чепа допустил возможность ограничения на импорт ряда чешских товаров

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил возможность ограничения на импорт ряда чешских товаров. Об этом депутат сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, что все будет развиваться в соответствии с изменением событий, в зависимости от того, как дальше себя поведут чешские коллеги. Если это понадобится, то мы готовы любые вопросы поднимать, в том числе и то, что вы озвучили (ограничения на импорт чешских товаров – Э.М.)», — сказал он.

Ранее, по сведениям газеты «Коммерсант», стало известно, что Россия рассматривает возможность ввести против Чехии санкции экономического характера, в частности, ограничить импорт некоторых чешских товаров. В частности, меры могут затронуть поставки чешских брендов пива.

Обострение двусторонних отношений началось в конце прошлой недели после того, как Чехия обвинила российскую военную разведку в причастности к взрыву на военном складе в 2014 году. Чехия ранее выслала 18 сотрудников посольства России, а полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Баширова, которых обвиняют в организации взрывов. Двое сотрудников ГРУ также подозреваются в отравлении «Новичком» Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.