Сегодня в целом ряде городов по всей стране пройдет юбилейная 10-я «Библионочь». В этом году она приурочена к Году науки и технологий, а также 60-летию полета Юрия Гагарина. В акции, которая нацелена на популяризацию чтения, примут участие Российская государственная и Ленинская библиотека, детские библиотеки и даже Российская государственная библиотека для слепых. В Российской государственной библиотеке молодежи посетителей будут кормить космической едой из тюбиков: картошкой фри, куриными наггетсами, сицилийской пиццой, шаурмой и бургерами.