Сегодня в целом ряде городов по всей стране пройдет юбилейная 10-я «Библионочь». В этом году она приурочена к Году науки и технологий, а также 60-летию полета Юрия Гагарина. В акции, которая нацелена на популяризацию чтения, примут участие Российская государственная и Ленинская библиотека, детские библиотеки и даже Российская государственная библиотека для слепых. В Российской государственной библиотеке молодежи посетителей будут кормить космической едой из тюбиков: картошкой фри, куриными наггетсами, сицилийской пиццой, шаурмой и бургерами.
2021-04-24T11:32:11+03:00
2021-04-24T11:32:11+03:00
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11:32, 24 апреля 2021
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