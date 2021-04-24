В Бразилии отменили перепись населения из-за дефицита бюджета, объявила замминистра экономики. По ее словам, в ходе работы над проектом бюджета его пришлось серьезно урезать, и институт-организатор переписи лишился сразу 96 процентов финансирования.

Предыдущая перепись в Бразилии, как и в России, проводилась в 2010-м. На 2020-й была намечена новая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса.