Бывший старший советник британского премьера Бориса Джонсона обвинил его в коррупции, пишет сайт Би-би-си. Доминик Каммингс призвал парламент к скорейшему расследованию «неэтичных или даже незаконных схем» которые Джонсон предлагал для финансирования ремонта своей квартиры. Также Каммингс обвинил бывшего начальника в некомпетентности в борьбе с эпидемией Covid-19.

Пресс-секретарь Джонсона отверг все обвинения.