На границе России и Казахстана образовался затор в сотни грузовиков, пишет газета «Коммерсант». Фуры скопились на КПП «Маштаково-Сырым» в Оренбургской области. С обеих сторон границы выстроились примерно по 300-400 автомобилей. В погранслужбе Казахстана связывают это с усилением проверок на российской стороне.

Источники газеты ранее говорили о проблемах у экспортеров продовольствия в Казахстан. По их данным, ФСБ изменила правила раскладки товара внутри грузовиков, из-за чего перевозчикам приходится выгружать продукты на время проверки.