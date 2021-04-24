Россия закрыла доступ иностранным кораблям на три участка акватории Черного моря. Ограничение Минобороны начнет действовать сегодня с 9 вечера и продлится полгода. Это связано с учениями ВМФ, которые планируются в регионе.
Под запрет попадают районы вдоль побережья Крыма между Севастополем и Гурзуфом, около Керченского полуострова и вдоль западного края Крыма. Керченский пролив и подступы к нему остаются открытыми.
США и Украина выразили протест против действий России.
Россия закрыла доступ иностранным кораблям на три участка акватории Черного моря
Россия закрыла доступ иностранным кораблям на три участка акватории Черного моря. Ограничение Минобороны начнет действовать сегодня с 9 вечера и продлится полгода. Это связано с учениями ВМФ, которые планируются в регионе.