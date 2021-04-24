Россия закрыла доступ иностранным кораблям на три участка акватории Черного моря. Ограничение Минобороны начнет действовать сегодня с 9 вечера и продлится полгода. Это связано с учениями ВМФ, которые планируются в регионе.

Под запрет попадают районы вдоль побережья Крыма между Севастополем и Гурзуфом, около Керченского полуострова и вдоль западного края Крыма. Керченский пролив и подступы к нему остаются открытыми.

США и Украина выразили протест против действий России.