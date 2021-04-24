Ограничение на импорт популярных чешских товаров приведет к росту цен на рынке – экономист

Ограничение на импорт популярных чешских товаров приведет к росту цен на рынке. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Игорь Николаев.

«При торговле с Чехией есть товары, по которым надо учитывать, что они знаковые, то же чешское пиво. Пиво – это чувствительно, и для Чехии, и для России, хоть и в меньшей степени. Эта политика является одной из причин того, что сейчас инфляция достаточно быстро растет. Российские антисанкции снижают уровень конкуренции. В отношении чешских товаров это означает не только ограничение потребления любимого напитка для значительного числа россиян, но это безусловно спровоцирует рост цен на этом рынке. Хотелось бы, чтобы думали об этих последствиях», — сказал он.

И.Николаев отметил, что ограничения могут коснуться ряда товаров легкой промышленности, обувной промышленности и машиностроительной продукции.

Ранее, по сведениям газеты «Коммерсант», стало известно, что Россия рассматривает возможность ввести против Чехии санкции экономического характера, в частности, ограничить импорт некоторых чешских товаров.

Обострение двусторонних отношений началось в конце прошлой недели после того, как Чехия обвинила российскую военную разведку в причастности к взрыву на военном складе в 2014 году. Чехия ранее выслала 18 сотрудников посольства России, а полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Баширова, которых обвиняют в организации взрывов. Двое сотрудников ГРУ также подозреваются в отравлении «Новичком» Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.