Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы впервые выехал из страны. По сообщениям местных СМИ, он отправился на саммит АСЕАН.

Как ожидается, главной темой встречи станет ситуация в Мьянме после прихода к власти военных. При этом лидеры Лаоса, Таиланда и Филиппин принимать участие в саммите Ассоциации Юго-Восточной Азии не будут. Свое отсутствие они объяснили неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в их странах, пишет агентство «Киодо».

О деталях саммита, а также о документах, которые планируется принять, не сообщается.

Вместе с тем Япония уже поддержала идею проведения переговоров. По мнению МИДа Токио, это поможет преодолеть кризис в стране. При этом факт участия представителей самопровозглашенного руководства Мьянмы не означает его признание, отметили в Токио.

1 февраля военные Мьянмы объявили режим чрезвычайного положения на год и сместили правительство. Они объяснили это массовыми нарушениями и фальсификациями на прошедших выборах. Жители страны вышли на протесты, которые военные жестоко подавляют.

В результате беспорядков стране, по данным правозащитников, жертвами стали почти 750 человек, включая малолетних детей.