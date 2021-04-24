В Индии выявлено наибольшее число погибших от коронавируса с начала пандемии. Новый исторический максимум в мире установлен в стране и по количеству заражённых.

Больницы в столице Нью-Дели и других городах Индии по сообщениям местной прессы переполнены, крематории работают круглыми сутками на грани возможностей. За минувший день согласно официальным данным в стране умерли 2624 человека. Примерно восьмая часть в столичном округе Дели. Число погибших с начала пандемии в Индии приближается к 190-та тысячам. Новый исторический максимум в мире по заболевшим. За последние сутки в Индии выявили более 340 тысяч случаев заражения. Число инфицированных людей стало резко увеличиваться с начала месяца после того как учёные выявили новые мутации коронавируса. При этом многие жители как писала британская газета Guardian отказываются носить маски и не хотят сдавать тесты на ковид. Власти страны смягчили ограничения и разрешили предвыборные митинги и другие массовые мероприятия. Это привело к тому, что в одной из самых густонаселённых стран мира резко ухудшилась ситуация с ковидом. Только за последние дни число подтвержденных случаев болезни выросло примерно на миллион. За всё время пандемии заражённых уже больше 16 с половиной миллионов человек.

Индия на втором месте по числу инфицированных после США. Россия на пятом. В нашей стране число заражённых приближается к пяти миллионам человек.