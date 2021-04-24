Доля туризма в мировом ВВП в прошлом году сократилась вдвое, следует из совместного отчета Всемирного совета по туризму и экспертов Oxford Economics. Исследование охватывало 185 стран, авторы пришли к выводу что в 2019-м отрасль сгенерировала 9 с лишним триллионов долларов, или почти 10,5 процентов мирового ВВП. А в 2020-м – на 4,5 триллиона меньше, всего 5,5 процентов. Под сокращение попали 62 миллиона рабочих мест по всему миру.
2021-04-24T10:32:52+03:00
2021-04-24T10:32:52+03:00
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10:32, 24 апреля 2021
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