Доля туризма в мировом ВВП в прошлом году сократилась вдвое, следует из совместного отчета Всемирного совета по туризму и экспертов Oxford Economics. Исследование охватывало 185 стран, авторы пришли к выводу что в 2019-м отрасль сгенерировала 9 с лишним триллионов долларов, или почти 10,5 процентов мирового ВВП. А в 2020-м – на 4,5 триллиона меньше, всего 5,5 процентов. Под сокращение попали 62 миллиона рабочих мест по всему миру.