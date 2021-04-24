Ученые объявили об успешных испытаниях вакцины против малярии, пишет газета Guardian. Разработка ученых Оксфордского университета тестировалась в африканской стране Буркина-Фасо на 450 детях в течение года. Она показала эффективность 77 процентов, на следующем этапе испытания масштабируют до 4 стран и 5000 детей.

Малярия на протяжении десятилетий остается одной из ведущих причин смертности в мире среди инфекционных болезней, и одной из главных – в Тропической Африке и некоторых странах Азии и Латинской Америки. Ранее ни одна из вакцин не давала и 75 процентов эффективности, а все существующие препараты для лечения и профилактики весьма токсичны и дают множество тяжелых побочных эффектов.