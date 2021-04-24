На Западном берегу реки Иордан активизировались столкновения палестинцев с израильскими силовиками, пишет газета «Едиот Ахронот». По ее данным, накануне вечером сотни молодых людей кидали камни и бутылки с зажигательной смесью в полицейских в Восточном Иерусалиме и в районе Вифлеема, те в ответ применили спецсредства. Для подавления беспорядков направили дополнительные подразделения правоохранителей. Несколько человек задержано. Из сектора Газы по израильской территории выпустили несколько ракет, но обошлось без пострадавших.

Новый всплеск насилия в регионе, отмечает газета, фиксируется на фоне священного месяца мусульман Рамадан, с 13-го апреля.