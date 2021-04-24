Смольнинский районный суд Петербурга обязал МВД выплатить 20000 рублей активистке Шахназ Шитиковой за незаконное задержание на двое суток, сообщает правозащитный проект «Апология протеста». Таким образом, ее требование компенсации морального вреда удовлетворили частично.

Шитикову задержали в июле 2018-го на пикете в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Ей вменяли статью КоАП о неповиновении полицейским. Суд прошел через двое суток – и оправдал девушку.