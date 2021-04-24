Журнал Forbes включил редакторов студенческого издания DOXA в лонг-лист рейтинга «30 самых успешных россиян до 30 лет». Владимира Метелкина, Армена Арамяна, Наталью Тышкевич и Аллу Гутникову номинировали в категории «Социальные практики». Кроме них, туда попали координатор правозащитного проекта «ОВД-инфо» Леонид Драбкин и художница Катрин Ненашева.

В прошлом году победителями в этой номинации стали основательница центра «Насилию.нет» Анна Ривина и директор организации «СПИД.Центр» Сергей Абдурахманов.