Видеохостинг YouTube удалил 4 ролика российской телекомпании RT, посвященных ковидной тематике.

Под ограничение попали интервью Антона Красовского с известным ученым вирусологом Дмитрием Львовым, новостные сюжеты о протестах против коронавирусных ограничений в Англии и другие материалы. Официальной причиной была названа ложная информация о коронавирусной инфекции. Кроме того, аккаунт РТ на был заблокирован на неделю. В случае повторных нарушений блокировка будет продлена на 3 месяца. В Роскомнадзоре на который ссылается Интерфакс заявили, что уже предупреждали видеохостинг о недопустимости блокировки материалов российских компаний. Тем не менее, уже в 2021 году был ограничен доступ к 3 аккаунтам и пяти материалам российских СМИ, в числе которых кроме РТ – ТВЦ, НТВ, Россия24 и Спутник. В частности, Ютьюб ограничивал и появление на своей платформе российского гимна, ссылаясь на нарушение авторских прав.

В Ютьюбе обвинения в цензуре и предвзятости отвергли.