Свыше трети месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки, рапортует столичное метеобюро – оно зафиксировало на своей станции на ВДНХ 16 мм осадков с полудня пятницы до 6 утра субботы. Кроме того, за тот же период шквалистым ветром в городе повалило 40 деревьев; пострадали двое человек и 20 автомобилей.

По прогнозам, такая погода в Москве продлится еще минимум сутки, причем сегодня ночью ожидается похолодание до нуля, а по области – и легкие заморозки.