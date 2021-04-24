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10:04, 24 апреля 2021

На пропавший в Индонезии подлодке, по сообщениям военных, закончился кислород

На пропавший в Индонезии подлодке, по сообщениям военных, закончился кислород.

В той части Балийского моря, где корабль последний раз выходил на связь, на глубине около 50-100 метров было обнаружено электромагнитное излучение. По оценкам военного ведомства страны, оно может исходить именно от пропавшей подлодки, однако доказательств этому пока нет.

Отмечается, что в ближайшее время прибудет одно из судов, оснащенных специальным оборудованием. Оно позволит определить источник электромагнитных волн.

Ранее в министерстве обороны Индонезии сообщили, что во время учебных торпедных пусков подлодка «Нангала» перестала выходить на связь. На борту судна находится более 50 членов экипажа. Позднее на месте пропавшего корабля было обнаружено масляное пятно. Также ряд местных СМИ со ссылкой на источники писали, что подлодка может находиться на глубине до 700 метров. Это в свою очередь, по оценкам экспертов, может привести к разрушению корпуса корабля и гибели всего экипажа.

Пропавшая подлодка – одна из пяти, которые числятся на вооружении Индонезии


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