Посольствам ряда стран ограничат возможность нанимать на работу лиц, которые находятся на территории РФ

Посольствам и консульствам ряда иностранных стран в России ограничат возможность нанимать на работу физических лиц, которые находятся на территории нашей страны. Указ подписал Владимир Путин.

В указе президента не названы страны, на которые он распространяется. Там говорится, что список «недружественных государств» должно определить правительство. В документе отмечается, что при необходимости дипмиссиям этих стран могут полностью запретить принимать сотрудников, находящихся в России. Указ Владимир Путин объяснил «недружественными действиями США и других государств».

В последнюю неделю ряд западных стран объявил о высылке российских дипломатов. Началось всё с Чехии после того как сотрудников ГРУ обвинили в причастности к взрыву на военном складе во Врбетице осенью 2014-го года. Прага выслала 18 дипломатов, Москва на двух больше. Позже власти Чехии объявили: страну должны покинуть ещё 60 человек, чтобы уравнять численность сотрудников посольств. Прагу поддержали Словакия, Литва и Латвия. Москва в свою очередь предложила готовиться к высылке дипломатам этих стран. ещё раньше Польша объявила нескольких дипломатов из России персоной нон-грата. Варшава обвинила их в осуществлении деятельности во вред Польше. Москва потребовала от пяти польских дипломатов покинуть Россию до 15 мая.

Отметим, что посол России в США Анатолий Антонов больше месяца находится в Москве, где проводит консультации. К этому привели обвенинеия в адрес Владимира Путина его американского коллеги в эфире телеканала ABC News. На время уехал из России и посол США Джон Салливан.