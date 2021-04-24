В Петергофе открывается юбилейный 300 летний сезон фонтанов. Их торжественный запуск намечен на 10 утра.

Водная система этого ансамбля под Петербургом насчитывает, помимо 150-ти фонтанов, десятки прудов, каналов и ручьев. Уникальность сооружений в том, что там нет ни одного насоса. Вода бьет вверх за счет естественного перепада высот.