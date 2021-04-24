Лидер мьянманской хунты сегодня совершит первую поездку зарубеж с тех пор, как военные захватили власть в этой стране. Генерал Мин Аунг Хлаун полетит в индонезийскую столицу Джакарту на саммит АСЕАН – это организация, которая объединяет страны Юго-Восточной Азии. Как ожидается, обсуждение кризиса в Мьянме будет одной из основных тем на встрече.

В Мьянме действует военное положение с 1-го февраля – из-за несогласия с итогами парламентских выборов армия отключила интернет, а против недовольных на улицах применяет тяжелую технику. Счет погибшим идет на сотни, пропавшим без вести и беженцам – на тысячи.