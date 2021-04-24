Президент США Джо Байден предупредил турецкого лидера Реджепа Эрдогана, что признает геноцид армян в Османской империи

Президент США Джо Байден, по данным агентства Bloomberg, предупредил турецкого лидера Реджепа Эрдогана, что признает геноцид армян в Османской империи. По данным источников агентства, это произошло во время недавнего телефонного разговора глав государств, а намерен он это сделать во всемирный день памяти жертв этого геноцида, который отмечается сегодня.

В конце Первой мировой на территории Османской империи умерло, по разным оценкам, до полутора миллионов армян. Часть была истреблена напрямую, часть умерла от голода и других лишений в ходе массовой депортации. Геноцид признали большинство европейских стран, включая Россию. Американских Конгресс тоже принял соответствующую резолюцию два года назад, но президент Трамп отказался поддержать ее.