Президент США Джо Байден, по данным агентства Bloomberg, предупредил турецкого лидера Реджепа Эрдогана, что признает геноцид армян в Османской империи. По данным источников агентства, это произошло во время недавнего телефонного разговора глав государств, а намерен он это сделать во всемирный день памяти жертв этого геноцида, который отмечается сегодня.
В конце Первой мировой на территории Османской империи умерло, по разным оценкам, до полутора миллионов армян. Часть была истреблена напрямую, часть умерла от голода и других лишений в ходе массовой депортации. Геноцид признали большинство европейских стран, включая Россию. Американских Конгресс тоже принял соответствующую резолюцию два года назад, но президент Трамп отказался поддержать ее.
Президент США Джо Байден предупредил турецкого лидера Реджепа Эрдогана, что признает геноцид армян в Османской империи
Президент США Джо Байден, по данным агентства Bloomberg, предупредил турецкого лидера Реджепа Эрдогана, что признает геноцид армян в Османской империи. По данным источников агентства, это произошло во время недавнего телефонного разговора глав государств, а намерен он это сделать во всемирный день памяти жертв этого геноцида, который отмечается сегодня.