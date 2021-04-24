В Новосибирской области суд отменил долг 6-летней девочки по ЖКХ, который ей начислили после смерти ее матери, пишет местное издание «Подъем». На заседание ребенок пришел с дядей, денег на адвоката у них не было. Судья перенаправила долг в 26 тысяч рублей к отцу девочки, который не живет с ней. Однако после этого «Сибирская тепло-энергетическая компания» сразу же выставила на имя ребенка новый счет, уже на 100 тысяч. И предложила рассрочку.
2021-04-24T09:38:19+03:00
2021-04-24T09:38:19+03:00
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09:38, 24 апреля 2021
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