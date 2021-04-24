В Новосибирской области суд отменил долг 6-летней девочки по ЖКХ, который ей начислили после смерти ее матери, пишет местное издание «Подъем». На заседание ребенок пришел с дядей, денег на адвоката у них не было. Судья перенаправила долг в 26 тысяч рублей к отцу девочки, который не живет с ней. Однако после этого «Сибирская тепло-энергетическая компания» сразу же выставила на имя ребенка новый счет, уже на 100 тысяч. И предложила рассрочку.