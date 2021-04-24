Редактору издания DOXA Владимиру Метелкину сменили следователя после его жалобы на «нарушение личных границ». Он рассказал, что Екатерина Жижманова во время следственных действий постоянно трогала его за руки и называла «сексуальным героем». Жижманову перевели к другой обвиняемой по тому же делу, Наталье Тышкевич.

Четырех сотрудников журнала обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги из-за их видеообращения к властям с требованием перестать запугивать студентов перед протестами. Запись по требованию Роскомнадзора журналисты удалили. Все четверо находятся фактически под домашним арестом.