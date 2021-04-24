Редактору издания DOXA Владимиру Метелкину сменили следователя после его жалобы на «нарушение личных границ». Он рассказал, что Екатерина Жижманова во время следственных действий постоянно трогала его за руки и называла «сексуальным героем». Жижманову перевели к другой обвиняемой по тому же делу, Наталье Тышкевич.
Четырех сотрудников журнала обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги из-за их видеообращения к властям с требованием перестать запугивать студентов перед протестами. Запись по требованию Роскомнадзора журналисты удалили. Все четверо находятся фактически под домашним арестом.
Редактору издания DOXA Владимиру Метелкину сменили следователя после его жалобы на «нарушение личных границ»
Редактору издания DOXA Владимиру Метелкину сменили следователя после его жалобы на «нарушение личных границ». Он рассказал, что Екатерина Жижманова во время следственных действий постоянно трогала его за руки и называла «сексуальным героем». Жижманову перевели к другой обвиняемой по тому же делу, Наталье Тышкевич.