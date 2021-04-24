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09:08, 24 апреля 2021

Сегодня в большинстве регионов России открывается сезон летней навигации

Сегодня в большинстве регионов России открывается сезон летней навигации.

Речной пассажирский флот начинает курсировать в самых разных частях страны, от Средней и Нижней Волги до Вологодской и Ленинградской областей. В целом в этом году ее запустили даже чуть раньше прогнозов. Правда, в некоторых регионах прокатиться на теплоходе или лодке сегодня все-таки еще будет нельзя. Скажем, для новосибирцев перевозки по Оби стартуют с 1-го мая, а по Телецкому озеру в горном Алтае и вовсе начнут плавать лишь с 25-го мая.
В Москве все причалы и набережные к открытию навигации подготовили за несколько дней. За зиму капитально отремонтировали Северный речной вокзал. Для туристов в этом году запустили новый тариф – безлимитное катание на 24 либо 48 часов, с выходами на любых остановках, аналогичный формат давно и успешно опробован по всему миру с туристическими автобусами.

В зависимости от погоды в разных частях России навигация продлится до октября или начала ноября.


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