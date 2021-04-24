Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения. Россияне вскоре смогут полететь в том числе на курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила «Эху», что турператоры готовы работать с Египтом, как только появится какая-то ясность с датами полетов.

Туроператорам нужны одна-две недели на возобновление полноценного чартерного авиасообщения с курортами Египта после того, как власти объявят дату разрешения на полеты, пояснила Ломидзе.

Авиасообщение между странами прервано с ноября 2015 года, когда в результате теракта потерпел крушение самолет российской компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В катастрофе погибли свыше 200 человек. С 2018 года возобновились регулярные рейсы в Каир.