В Киеве сочли невозможной встречу лидеров Украины и России в Москве. Владимир Зеленский не примет предложение своего российского коллеги, сказал в эфире YouTube-канала Савика Шустера вице-премьер Алексей Резников. Он пояснил, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора». Он счел это немного странным предложением. Политик также предположил, что Зеленский в первую очередь может поговорить с Путиным о завершении боевых действий в Донбассе и отводе российских войск и только потом о восстановлении двусторонних отношений.



Ранее Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ заявил, что если украинский президент хочет обсудить эту проблему, сначала ему нужно встретиться с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и только потом — с российским руководством как с третьей стороной. Путин добавил, что готов поговорить об отношениях двух стран и предложил Зеленскому приехать для этого в Москву «в любое удобное для него время».