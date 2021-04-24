Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдепартамент. Там ему высказали обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий, которые, по мнению Вашингтона, Москва продолжает осуществлять в Евро-Атлантическом регионе, а также выразили поддержку Чехии, сообщили в бюро по европейским и евразийским делам внешнеполитического ведомства США. В Twitter российского посольства говорится, что Сергей Кошелев воспользовался встречей, «чтобы решительно отвергнуть беспочвенные обвинения против России».