Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдепартамент. Там ему высказали обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий, которые, по мнению Вашингтона, Москва продолжает осуществлять в Евро-Атлантическом регионе, а также выразили поддержку Чехии, сообщили в бюро по европейским и евразийским делам внешнеполитического ведомства США. В Twitter российского посольства говорится, что Сергей Кошелев воспользовался встречей, «чтобы решительно отвергнуть беспочвенные обвинения против России».
2021-04-24T09:06:20+03:00
2021-04-24T09:06:20+03:00
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09:06, 24 апреля 2021
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