Коммунисты сегодня собираются на очередной съезд, на нём планируют переизбрать руководство партии и решить другие вопросы. Форуму предшествовало требование рядовых коммунистов отправить в отставку Геннадия Зюганова.

Рядовые члены КПРФ заявили о глубоком кризисе в партии. Она теряет симпатии общества, результаты на выборах каждый год падают, утверждается в обращении коммунистов к делегатам 18-го съезда. По мнению инициаторов документа, авторитет КПРФ снижается, прежде всего, из-за неспособности руководства партии делать выводы из редких успехов и частых поражений, приводит текст обращения издание Пульс Хакасии. Оно отмечает: его подписывают коммунисты по всей России. В обращении также говорится, что КПРФ сегодня подвержена тем же болезням, которые привели в итоге к гибели КПСС. Это выражается, прежде всего, в огромном отрыве партийных верхов от низов. Пойдет ли речь об этом документе на съезде КПРФ неизвестно. Его коммунисты проведут в Подмосковье, на форум соберётся около двухсот делегатов с соблюдением санитарных требований. На съезде переизберут Центральный комитет, Контрольно-ревизионную комиссию и лидера партии. Её председателем как пишет Независимая газета останется Геннадий Зюганов.

Съезд КПРФ как стало известно интернет-изданию «Открытые медиа», намерен посетить сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин. По данным источников он ведёт предвыборные переговоры с лево-патриотическими силами, в том числе с КПРФ. Зюганов ранее назвал объединение партии Прилепина с эсерами перед выборами в Госдуму кремлёвским проектом.