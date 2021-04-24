Большинство российских туристов, остающихся в Турции и Танзании, в ближайшее время вернутся на родину

Большинство российских туристов, остающихся в Турции и Танзании после ограничения авиасообщения с этими странами, в ближайшее время вернутся на родину. Проблем с их вывозом нет, сказала «Эху Москвы» глава Ростуризма Зарина Догузова.

«За минувшую неделю по линии туроператоров из Турции и Танзании вернулось 38 тысяч организованных туристов. Сейчас в этих странах остается менее 10 тысяч человек, практически все они вернутся домой до 30 апреля. Сложностей с возвращением организованных туристов домой нет. Что касается самостоятельных туристов, которые находились в Турции, Танзании, а также в третьих странах, куда вылетали через Стамбул, то на текущий момент более 28 тысяч уже вернулись в Россию на вывозных рейсах российских и международных авиакомпаний. Все авиакомпании подтвердили графики вывозных рейсов. Большинство самостоятельных туристов также вернутся в Россию до майских праздников», — сказала Догузова.

Информацию можно отслеживать на сайтах авиаперевозчиков. На случай возникновения вопросов продолжают работать горячие линии Ростуризма и ОНФ, а также колл-центры авиакомпаний и туроператоров.

