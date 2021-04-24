Для трудовых мигрантов в России могут ввести электронные патенты на работу

МВД уже готовит необходимую нормативную базу, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что это будут карты с электронным носителем информации. Первым городом, где они появятся, станет Москва. Новая мера заработает после издания нормативных актов и заключения соглашения между министерством и столичным правительством.
2021-04-24T08:32:06+03:00
2021-04-24T08:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 24 апреля 2021
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