КПРФ проведет отчетно-выборный съезд в подмосковных Снегирях

На нем будет избран председатель центрального комитета партии, а также обновлен состав ЦК и центральной контрольно-ревизионной комиссии на ближайшие четыре года.

Этот съезд будет важным для всей партии, сказал «Эху Москвы» член ЦК КПРФ Александр Ющенко. Ющенко также добавил, что перед важными датами авторитет партии всегда пытаются принизить, и после съезда никаких открытых писем не будет.

Ранее рядовые коммунисты из региональных ячеек выпустили открытое обращение ко всем членам партии, в котором заявили о расколе в их рядах и предложили лидеру партии Геннадию Зюганову отказаться от занимаемой должности.