Алексей Навальный объявил о прекращении голодовки, которую он начал в колонии 31 марта

Политика осмотрели гражданские врачи, на чем он настаивал ранее. Между тем, как говорится в «Инстаграме» оппозиционера, требование допустить к нему необходимого медика он не снимает — у Навального, по его словам, пропадает чувствительность участков рук и ног, и он хочет понять, с чем это связано и как это лечить.

Политолог Константин Калачев считает, что в этой ситуации нет ни победителей, ни проигравших, победил здравый смысл. Алексей Навальный стремился к тому, чтобы любой человек, попавший в месте лишения свободы, не становился жертвой произвола, и чтобы не было возможности давить на него неоказанием медицинской помощи, добавил Константин Калачев.