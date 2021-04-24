Сегодня по всей стране проходят традиционные весенние субботники

Уборка дворов и улиц пройдет практически во всех регионах – от Архангельска до Ингушетии и от Калининграда до Благовещенска. Во многих случаях акцию обещают возглавить чиновники уровня мэров и их заместителей. Кроме традиционной расчистки от мусора и прошлогодней листвы кое-где предусмотрен креатив – например, в петербургской мэрии планируют привлечь горожан еще и к высадке деревьев.

Не обошлось, правда, и без переносов. Так, в Биробиджане Еврейской автономной области субботник уже прошел, в четверг. Несмотря на то, что доля титульной нации в регионе не достигает и 5 процентов, работы в шаббат все-таки не проводят. В Екатеринбурге мэр, наоборот, перенес субботник на более позднюю дату – 27 апреля, из-за дождей, которые по прогнозу будут идти в городе весь день завтра.

В прошлом году субботники отменяли из-за пандемии коронавируса. В этом году в большинстве регионов, где их проводят, действует запрет на массовые уличные мероприятия, но власти считают, что субботники с эпидемической точки зрения безопасны.