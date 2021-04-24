Партия «Справедливая Россия» проведет штабные учения, в ходе которых могут обсудить, в том числе, Иосифа Сталина

Накануне стало известно, что сопредседатель партии Захар Прилепин намерен поднять вопрос об установке памятника советскому руководителю.

Сторонники одного из лидеров «справедливороссов» намерены собирать подписи в поддержку возведения монумента Сталину после 9 мая. По словам секретаря президиума Центрального совета партии Александра Казакова, эта тема вновь стала актуальной после дискуссий на тему памятника Феликсу Дзержинскому, пишет интернет издание Znak.com.

При этом личность Сталина, как утверждает интернет-издание «Открытые медиа», стала «яблоком раздора» между соратниками Прилепина и командой многолетнего главы «Справедливой России» Сергея Миронова. По сведениям источников, основная проблема заключается в нежелании политтехнологов учитывать ура-патриотическую риторику влившихся в парламентскую партию политических сил – партий «За правду» Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина.

Вместе с тем глава предвыборного штаба «справедливороссов», депутат Госдумы Валерий Гартунг уверяет, что Сталин в программе упоминаться не будет. Но собеседники издания настаивают, что наличие его имени в агитации для Прилепина является принципиальным.

Прилепин ранее также выступал за возвращение памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Однако после возникшей дискуссии мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что монумента возле здания ФСБ пока устанавливать не будут.