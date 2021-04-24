Космический корабль Crew Dragon должен сегодня состыковаться с МКС

Он привезёт на станцию новый экипаж. На борту многоразового космического корабля Crew Dragon-2 четыре астронавта – представители NASA Меган Макартур и Шейн Кимброу, Томас Песке от Европейского космического агентства, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Ожидается, что международная команда пробудет на орбите как минимум до 31 октября.

Поскольку предыдущий состав еще не улетел, на МКС одновременно будут находиться 11 человек, что необычно много для станции. Также, если сегодня всё пройдет успешно, то это будет первый раз, когда к ней одновременно будет пристыковано два корабля Crew Dragon.

В то же время NASA совместно с частной компанией Space X готовят к полёту на МКС уже третий многоразовый аппарат такого типа. Ожидается, что он отправится на орбиту осенью.

На МКС сейчас находится три представителя Роскосмоса. При этом, на прошлой неделе вице-премьер Юрий Борисов говорил, что Россия уже с 2024 года может отказаться от этой станции и построить собственную. По его словам, она будет нужна для полётов в дальний космос.