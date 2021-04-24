Россиян ожидают длинные майские праздники

Владимир Путин объявил нерабочими междупраздничные дни. 30 апреля рабочий день сократится на час. А затем первым рабочим днем станет вторник, 11 мая. Таким образом президент поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать из-за коронавируса рабочие дни между праздниками — выходными. Попова добавила, что чрезвычайная ситуация в общественном здравоохранении в связи с COVID-19 продолжается.

Предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко сказал «Эху Москвы», что именно потребитель оплатит все издержки в связи с тем, что страна будет отдыхать треть мая. По словам Потапенко, подобное решение абсолютно закономерно при нынешнем подходе властей к людям и к бизнесу.