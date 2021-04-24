Летняя навигация начнется сегодня на Москве-реке. Сезон откроют традиционным парадом судов, сообщил портал мэра и правительства столицы. В новом сезоне будут новые маршруты. Так, запланирован запуск 50-минутного кругового маршрута от причала парка Горького с разворотом у «Зарядья». Кроме того, будет работать маршрут с остановками на пяти городских причалах в центре Москвы.

Как сообщалось, сезон речной навигации откроют в столице в три этапа. Первый стартовал 13 апреля, тогда начали курсировать суда, которые зимовали в границах города. На втором этапе — сегодня — откроют шлюзы. Наконец, 30 апреля на Северном речном вокзале собирались открыть круизное судоходство.