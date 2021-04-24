«Единая Россия» совместно с Минстроем проведет сегодня всероссийский субботник. Ожидается участие в нем десятков тысяч человек – партийных активистов, депутатов разных уровней, участников предварительного голосования и активистов движения «Мы вместе». Планируется привести в порядок воинские захоронения, парки и скверы, дворовые территории, сообщила пресс-служба единороссов.
2021-04-24T05:14:30+03:00
2021-04-24T05:14:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:14, 24 апреля 2021
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