«Единая Россия» совместно с Минстроем проведет сегодня всероссийский субботник. Ожидается участие в нем десятков тысяч человек – партийных активистов, депутатов разных уровней, участников предварительного голосования и активистов движения «Мы вместе». Планируется привести в порядок воинские захоронения, парки и скверы, дворовые территории, сообщила пресс-служба единороссов.