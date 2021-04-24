Алексей Навальный объявил о выходе из голодовки, которую объявил 31 марта в колонии из-за недопуска к нему врачей

Алексей Навальный объявил о выходе из голодовки, которую объявил 31 марта во Владимирской колонии из-за недопуска к нему врачей. Как сообщается в его инстаграме, политика дважды обследовал консилиум гражданских медиков. Ему делают исследования и анализы и знакомят с их результатами. Врачи, которым, как говорится на страничке оппозиционера, он полностью доверяет, вчера выпустили заявление о том, что он и его сторонники добились достаточно, чтобы он прекратил акцию протеста. Кроме того, сыграли роль их слова о том, что «через минимальное время лечить будет некого». Навальный добавил, что не снимает требования допустить к нему необходимого врача в связи с потерей чувствительности рук и ног.

Доктор исторических наук, профессор, заместитель председателя Партии народной свободы Андрей Зубов в нашем эфире сказал, что Алексей Навальный нужен живым не только своим сторонникам, но и всему гражданскому обществу. Андрей Зубов всецело приветствует решение Навального прекратить голодовку.