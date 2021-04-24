Россияне будут отдыхать 10 дней в начале мая. Президент Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора сделать нерабочими дни между майскими праздниками — то есть 4, 5, 6 и 7. Накануне вечером он подписал соответствующий указ. Первым рабочим днем станет вторник, 11 мая. 30 апреля будет предпраздничным — рабочий день сократится на час. Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала со ссылкой на экспертов, что непрерывные выходные позволят сделать эпидемиологический прогноз «более стабильным и дать возможность людям побыть на свежем воздухе».
2021-04-24T05:05:39+03:00
2021-04-24T05:05:39+03:00
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05:05, 24 апреля 2021
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