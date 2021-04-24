Многоразовый космический корабль Crew Dragon-2 с четырьмя астронавтами на борту должен состыковаться с МКС

Многоразовый космический корабль Crew Dragon-2 с четырьмя астронавтами на борту должен состыковаться с Международной космической станцией. Стыковку планируется осуществить примерно в полдень по Москве. Она пройдет в автоматическом режиме. В составе экипажа представители сразу трех космических агентств – Европейского, Японского и Американского.

Запуск осуществлен в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA и контракта с компанией SpaceX Илона Маска. По оценке американского космического агентства, стоимость каждого места в корабле составляет около 58 млн долларов.