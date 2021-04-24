В Венгрии для привитых от коронавируса с сегодняшнего дня вводится ряд послаблений. В частности, им разрешили посещать летние террасы кафе и ресторанов. А начиная с понедельника вакцинированным можно будет находиться в общественных местах, ходить в театры и кино, цирки, библиотеки, тренажерные залы и бассейны. Но только при предъявлении паспорта вакцинации, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью Kossuth Radio. По его словам, смягчить ограничительные меры удалось благодаря массовой вакцинации. Уже сейчас в Венгрии привились 3,5 млн человек из почти 10 млн всего населения. Венгрия, первая в Евросоюзе, одобрила использование российской вакцины «Спутник V», несмотря на позицию ЕС.