Регулятор США разрешил возобновить использование вакцины против коронавируса компании Johnson & Johnson. Применение препарата может возобновиться уже сегодня, сообщает Reuters. Ранее использование вакцины приостановили из-за случаев образования тромбов после прививки и нескольких смертей.
2021-04-24T04:08:06+03:00
2021-04-24T04:08:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2827124-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:08, 24 апреля 2021
Загрузка комментариев...